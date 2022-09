Governo pede à ASAE que investigue possíveis ganhos excessivos dos super e hipermercados

Desde que os preços começaram a subir, particularmente com o início da guerra na Ucrânia, muito se tem falado num aproveitamento das distribuidoras para aumentar as margens de lucro.

Perante estas suspeitas, o Governo garante já ter pedido à ASAE que investigue os eventuais ganhos excessivos no setor da distribuição.

A alimentação é um dos setores onde os efeitos da inflação mais se sente, só no início desta semana, e segundo os dados da DECO, um cabaz de bens alimentares custava 206 euros, mais 12,%% do que no final de fevereiro.

A ASAE também deverá investigar as margens de lucro das grossistas no setor da energia.