Mário Centeno faz analogia entre Euro e rugby: o que têm em comum?

Num mês de regresso às aulas, o Governador do Banco de Portugal esteve na receção aos novos alunos do Instituto Superior de Economia e Gestão, de Lisboa, e deixou dois recados: disse que os tempos são desafiantes e que é fundamental que as economias europeias avancem todas ao mesmo tempo.

"Nas economias, a desigualdade, as diferentes situações de partida, a necessidade de avançarmos todos em simultâneo é algo absolutamente fundamental para que uma sociedade possa avançar", explicou Mário Centeno.

O antigo ministro das Finanças vai passar a ser responsável, enquanto mentor, dos sete alunos com melhor média de entrada nesta instituição.