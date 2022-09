Gasóleo volta a descer na próxima segunda-feira

O preço do gasóleo deverá descer na próxima segunda-feira, mantendo a tendência das últimas semanas. Ao que a SIC apurou, a redução será 6,5 cêntimos por litro. Por outro lado, o preço da gasolina deverá manter-se.

O preço do barril de petróleo nos mercados internacionais tem registado uma tendência decrescente, custando atualmente perto de 90 dólares (o mesmo que em euros). Os valores registados nas últimas semanas são equivalentes aos verificados antes da guerra na Ucrânia.

De lembrar que no início da invasão russa, o custo do barril de petróleo chegou a custar perto de 140 dólares, fazendo o preço do gasóleo e gasolina ultrapassar os dois euros por litro.

As bombas de combustível continuam a beneficiar de três medidas implementadas pelo Governo, desde logo o desconto no ISP, equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para os 13%. A partir de outubro, a poupança fiscal irá passar a figurar nas faturas.