Pensões: BE fala em "aldrabice" e José Gomes Ferreira em "contas certas", Catarina Martins reage

O Bloco de Esquerda rejeita a validade desta projeção do Governo. Catarina Martins diz que se trata de mais um truque e exige ouvir no Parlamento os responsáveis pelo gabinete de estudos e planeamento.

Uma projeção do Governo, avançada esta segunda-feira pelo jornal Público, refere que a atualização automática de pensões anteciparia o défice da Segurança Social para esta década. A estimativa consta das contas do Governo que os deputados e o Presidente da República pediram que fossem tornadas públicas.

José Gomes Ferreira defende que, ao contrário do que diz o Bloco de Esquerda, as estimativas do Governo para as pensões “estão certas”. Numa análise no Primeiro Jornal, defendeu que o primeiro-ministro tem sido vítima “da sua própria inoperância e incapacidade de prever”.

José Gomes Ferreira defende as estimativas feitas pelo Executivo de Costa, mas culpa-o pela “espertice de querer vender às pessoas uma ideia errada”.

“Se introduzir os 8% de aumento, o sistema fica em desequilíbrio e sete ou oito anos antes começa a apresentar prejuízo. Portanto, ao contrário do que diz o BE, estas contas estão certas. São para os anos em causa e antecipa do final dos anos 2030/2040 para final de 2020/2030 esse desequilíbrio”, argumentou.

A líder bloquista, Catarina Martins, reagiu às palavras de José Gomes Ferreira no Twitter.

“Acabo de ouvir José Gomes Ferreira na @SICNoticias defender as contas do governo sobre pensões, referindo explicitamente cálculos atuariais e projeções. Como não quero crer que seja tudo no ar, suponho teve acesso a mais informação do que o parlamento. Podia partilhar”, escreveu.