TAP deverá pagar 25 milhões aos pilotos depois de acordo sobre remunerações

A TAP e o Sindicato dos Pilotos da Avião Civil chegaram a acordo para o pagamento de remunerações que estavam em falta desde 2010. O Supremo Tribunal de Justiça deu razão aos pilotos. A SIC sabe que este novo acordo faz com que a TAP pague 25 milhões de euros aos pilotos.

É apresentado como um acordo vantajoso para ambas as partes, que vai reduzir o impacto financeiro para a TAP. Mas os valores não são divulgados.

A companhia aérea e o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil anunciaram um acordo no âmbito de um processo judicial interposto precisamente pelo sindicato para que fossem pagos pela TAP com retroativos mais de 10 anos de valores relativos às férias e subsídio de férias.

O Supremo Tribunal de Justiça deu razão aos pilotos que reclamavam mais de 50 milhões de euros, segundo apurou o jornal Expresso.

A decisão do Supremo obrigava as partes a chegar a acordo, que foi conseguido agora, num documento com a data de 7 de setembro.

A SIC sabe que a TAP se disponibiliza a pagar cerca de 25 milhões de euros aos pilotos, caso estes desistam da ação que o tribunal já tinha decidido a favor dos próprios pilotos e que transitaria em julgado esta terça-feira.