Identificada fuga de gás no gasoduto Nord Stream 2

A autoridade marítima da Dinamarca informou esta segunda-feira que identificou uma fuga no Nord Stream 2, gasoduto do Mar Báltico. O operador do Nord Stream 2 confirmou que a fuga foi detetada a sudeste da ilha dinamarquesa Bornholm.

O Nord Stream 2 é um gasoduto de gás natural, com 1.230 quilómetros, que tinha como objetivo fazer o transporte da Rússia à Alemanha através do Mar Báltico. No entanto, o projeto foi suspenso quando começou a guerra na Ucrânia. Nunca foi utilizado, mas continua cheio de gás.

A Agência de Energia da Dinamarca disse, num comunicado, que a autoridade marítima do país emitiu um alertae estabeleceu uma zona de navegação proibida ao redor do gasoduto “por ser perigoso para o tráfego de navios”.

A Dinamarca informou que o incidente não deverá ter qualquer consequência para a segurança do fornecimento de gás do país.

Ainda não é conhecida a causa da fuga.