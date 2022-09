Acesso a empréstimos está mais limitado, "bancos preocupados" com possíveis incumprimentos

A subida das taxas de juros está a dificultar a concessão de empréstimos e João Duque, comentador da SIC, considera que provavelmente a situação ainda vá piorar. A cada mês que passa, e com as consecutivas subidas das taxas de juro, "é uma incapacidade crescente das famílias poderem fazer face a estes aumentos".

O economista perspetiva uma reposição do poder de compra a partir de janeiro, resultado das negociações entre empregados e empregadores, o que significa um novo folgo para o aumento dos valores em dívida.

Ainda assim, os bancos estão "preocupados" com possíveis incumprimentos por parte das famílias. Nesta fase já começaram a formular propostas aos clientes, como a mudança das taxas variáveis para taxas fixas, o que para João Duque é uma medida "sensata".

Os bancos estão preocupados com a incapacidade dos portugueses endividados em fazer face a estes aumentos das taxas de juro e com consequência nas prestações mensais. Se muitas famílias começarem a não pagar, os bancos estão outra vez a cair num problema que já tiveram.

Para o setor do imobiliário é provável que haja consequências, que no entanto podem ser compensadas com a procura externa: "Se os estrangeiros substituírem os portugueses não se notará o efeito no preço do imobiliário". João Duque explica ainda que esta é uma situação que poderá retirar aos portugueses capacidade de comprar.