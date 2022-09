Há menos pedidos de crédito habitação: avaliações bancárias diminuíram 10% num ano

O mercado imobiliário está a dar sinais de abrandamento: há menos pessoas a pedir crédito para comprar casa e o preço do metro quadrado baixou ligeiramente este mês.

Ainda assim continuam a existir poucas casas para a quantidade de pessoas que estão dispostas a comprar. A guerra, a inflação e a subida dos juros

acalmaram o mercado imobiliário nos últimos meses, mas não o suficiente para reduzir os preços de forma significativa.

De acordo com a avaliação dos bancos, o metro quadrado em Portugal está este mês nos 1.414 euros, menos três euros do que em agosto. Mas a conclusão mais relevante está no número de avaliações bancária: são agora menos 10% do que há um ano.

“Daqui não podemos retirar a elação de que há um arrefecimento transversal, mas nota-se perfeitamente que há um menor interesse dos clientes em pedir crédito bancário”, considera o economista Filipe Garcia.

O acesso ao crédito não está tão facilitado. O cenário de colapso imobiliário parece afastado e a previsão é de que os preços pouco se alterem.