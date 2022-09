Os concelhos que lideram maiores subidas de preços das rendas

A renda mediana dos cerca de 21.000 novos contratos de arrendamento realizados no segundo trimestre de 2022 em Portugal cresceu 8,6% face ao período homólogo, atingindo 6,55 euros por metro quadrado, informou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Juntando os números de todo o território, conclui-se que se todas casas tivessem mais de 100 metros quadrados, metade do país pagaria acima dos 655 euros de renda, uma subida superior a 8% se compararmos com o segundo trimestre de 2021 e de 6% se a comparação for com os primeiros três meses deste ano.

Entre os municípios que mais aumentaram os preços do arrendamento estão Vila Nova de Famalicão, Funchal e Cascais.

Esta é também a variação homóloga mais elevada desde o segundo trimestre de 2021, superior à verificada no primeiro trimestre deste ano, situada nos 6,4%.

Os 21.005 novos contratos de arrendamento no segundo trimestre de 2022 também representam um aumento de 2,1% face ao segundo trimestre de 2021 (com 20.568 novos contratos), “salientando-se, contudo, a forte desaceleração face ao comportamento verificado no trimestre anterior”, realçou o INE.

Neste trimestre, e face ao trimestre homólogo, a renda mediana aumentou em todas as sub-regiões NUTS III, com as rendas mais elevadas a verificarem-se na Área Metropolitana de Lisboa (9,95 euros/metros quadrados), Algarve (7,41 €/m2), Região Autónoma da Madeira (7,35 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (7,06 €/m2).

Com exceção do Algarve (+6,5%), estas sub-regiões apresentaram também crescimentos homólogos superiores ao do país, destacando-se, com crescimentos homólogos superiores a 10%, a Região Autónoma da Madeira (+16,3%), o Alto Tâmega (+14,8%), o Médio Tejo (+14,2%), o Tâmega e Sousa e a Região Autónoma dos Açores (ambas +13,5%), o Ave (+13,0%) e as áreas metropolitanas de Lisboa (+12,8%) e do Porto (+10,3%).

Já em comparação com o trimestre anterior, no segundo trimestre deste ano a renda mediana aumentou em 23 das 25 sub-regiões NUTS III, tendo decrescido apenas nas sub-regiões do Alto Alentejo (-4,3%) e do Douro (-2,5%).

O maior acréscimo foi registado no Alentejo Central (+12,0%), seguindo-se, igualmente com valores acima de 10%, o Alentejo Litoral (+11,1%) e o Alto Tâmega (+10,2%).