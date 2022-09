Juros do crédito à habitação: prestação mensal vai subir e pode duplicar

O valor das prestações mensais do crédito à habitação vai disparar nos próximos meses. O primeiro-ministro recusou falar em alarmismos, mas se a subida da Euribor mantiver o ritmo que teve desde junho, poderá atingir os valores da crise de 2009.

Os portugueses vão pagar mais ao banco em outubro e as prestações do crédito à habitação ainda não devem refletir as subidas mais recentes das taxas Euribor.

Em três meses chegaram aos 2%. O pico é de outubro de 2008, a bater nos 5,5%.

Recorrendo ao simulador da DECO, é possível perceber o impacto numa prestação real.

Para um empréstimo de 150 mil euros, a 30 anos, a taxa Euribor em 0% dava uma prestação de 448,78 euros. O mesmo crédito, com as taxas atuais, nos 2%, faz subir o valor mensal a pagar para os 591,68 euros.