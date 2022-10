Andy Brown deixa presidência executiva da Galp no final do ano

O presidente executivo (CEO) da Galp, Andy Brown, comunicou ao Conselho de Administração que vai terminar o seu mandato em 31 de dezembro, anunciou esta segunda-feira a empresa, numa nota publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, a Galp adiantou que conta anunciar a nova liderança executiva antes do final do ano.

Andy Brown destacou, citado na nota, que aceitou "com grande honra o convite para completar o mandato 2019-2022 com o objetivo de preparar a companhia para um futuro de sucesso em tempos de grandes desafios para o setor".

"Durante o meu tempo como CEO, dediquei-me a cumprir o nosso propósito -- 'Vamos Regenerar o Futuro Juntos' -- transformando a Galp numa empresa mais aberta, dinâmica e rentável, adaptando-se às energias mais limpas do futuro. Um caminho só possível com o extraordinário trabalho realizado pelas pessoas talentosas da Galp e o apoio do Conselho de Administração", sublinhou Andy Brown, citado na nota.

Por seu lado, a presidente do Conselho de Administração da Galp, Paula Amorim, também citada na nota, agradeceu o trabalho de Andy Brown pela sua "liderança, a coesão inspiradora e o excelente trabalho realizado na reestruturação da empresa para crescer e transformar o seu portfólio para liderar a transição energética, facilitando a execução futura da estratégia da Galp definida pelo Conselho de Administração".

Andy Brown substituiu, no ano passado, Carlos Gomes da Silva na liderança da Galp, depois da renúncia deste último.