Aquecer a casa no inverno vai ficar ainda mais caro

O inverno avizinha-se e os portugueses olham para os aumentos dos preços da eletricidade e do gás com preocupação. Portugal é o país da Europa onde aquecer a casa no inverno é mais difícil.

A construção menos adequada leva a casas com elevado desconforto térmico.

De acordo com um inquérito realizado pela agência de energia e ambiente de Lisboa e Porto, metade da população das duas principais cidades do país dizem que o frio e o calor dentro de casa tem efeitos prejudiciais na saúde e no bem-estar. A ineficiência na construção, infiltrações de ar ou humidade são alguns dos problemas relatados pelos inquiridos.