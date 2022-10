Aumentos na função pública: o que se pode comprar com 52 euros?

O Governo apresentou esta segunda-feira aos sindicatos uma proposta que prevê subidas entre os 2% e os 8% no salário dos funcionários públicos.

Com esta proposta, o Estado quer aumentar todos os funcionários públicos e subir o ordenado mínimo no Estado para os 761 euros. Com esta medidas, nenhum trabalhador vai ter uma subida inferior a 52 euros.

Mas, afinal, que impacto têm estes 52 euros na vida de quem os vai receber? Numa ida às compras, dá para levar o quê para casa? A SIC foi tentar perceber e mostra-lhe nesta reportagem.