Aumentos na função pública levarão economia "numa trajetória de recessão"

O Governo apresentou aos sindicatos uma proposta que prevê subidas entre os 2% e os 8% no salário dos funcionários públicos. Paulo Coimbra, investigador do Observatório sobre Crises e Alternativas do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, acredita que esta proposta não é adequada à situação económica atual.

Com esta proposta, o Estado pretende aumentar todos os funcionários públicos anualmente e subir o ordenado mínimo no Estado para os 761 euros, mais 52 euros do que atualmente. Esta medida irá abranger os cerca de 740 mil funcionários públicos existentes em Portugal e será válido até 2026.

Para Paulo Coimbra o anúncio de tais aumentos salariais não é uma proposta adequada à realidade económica portuguesa atual e “levará a economia numa trajetória de recessão e aprofundará a desigualdade de rendimentos e de riqueza entre os portugueses”. Para além destas consequências, frisa ainda que contribuirá negativamente para a instabilidade social, uma vez que muitos portugueses poderão sentir que se aplicam “dois pesos e duas medidas”.

Esta medida pode ser de difícil interpretação, admite, contudo, explicita que todos os trabalhadores perdem, à exceção dos funcionários públicos com rendimentos mais baixos. 123 mil trabalhadores irão ver os seus salários aumentados em 8% enquanto 104 mil, passarão a ganhar mais 10,7%, de modo que Paulo Coimbra diz não ser algo equitativo, uma vez que a função pública emprega mais de 700 mil trabalhadores.

Economia portuguesa deverá crescer 11,2% em 2023

Lembra que os salários crescem consoante a economia, e que a evolução conjugada da inflação e da produtividade diz que a economia portuguesa vai crescer 11,2% para o ano que vem. Se assim for, o especialista afirma que os salários terão de aumentar 11,2%, o que seria “comportável e desejável”.

Esta evolução consoante a inflação e a produtividade é o que permite que os produtos continuarem a ser vendidos. Caso contrário:

“Ou a economia recua ou os portugueses, as empresas e as famílias, para continuarem a comprar de acordo com a evolução da produtividade e dos preços, vão ter que se endividar, o que é péssima ideia”.

Preço da energia “é o que está a ditar o aumento global dos preços”

Paulo Coimbra diz que é necessário o Governo não estabilizar os salários, mas sim fixar os preços praticados. Para além disso, vê como prioridade estabilizar o preço da energia, que, segundo o próprio, “é o que está a ditar o aumento global dos preços”. Acrescenta, em contraposto, que o país precisa de uma subida galopante dos preços para fazer recuar o Produto Interno Bruto em termos relativos. Para o investigador “isto tem de ser feito, mas os trabalhadores têm de continuar a ter poder de compra”.

“O que vem aí é um motivo de enorme preocupação”

"O que vem aí é um motivo de enorme preocupação", continua em relação à expectativa económica para 2023. Garante que as consequências da inflação e do período crítico que o país atravessa são difíceis de prever.

Para atenuar qualquer efeito negativo dá como exemplo a aplicação de várias medidas por parte do Governo, tais como o controlo do preço de bens estratégicos; a fixação política e administrativa dos preços, sobretudo da gasolina; o investimento "massivo" em energias renováveis e a aplicação de uma alternativa para a paz entre a Rússia e a Ucrânia, caso contrário os preços não recuam, admite.