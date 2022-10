Setor dos laticínios enfrenta maior crise dos últimos 20 anos

O setor dos laticínios vive uma das piores crises das últimas duas décadas. Os produtores queixam-se do aumento brutal do custo de produção e a solução poderá estar na redução das margens de lucro dos grandes distribuidores.

Os custo de produção aumentaram em média mais de 40%.

Uma empresa de laticínios em Oliveira de Azemeis atravessa um período difícil, perante o aumento de cerca de 50% na matéria-prima em relação ao início do ano, afirma o presidente da INDULAC. P

ara além dos produtos, também o custo da eletricidade pesa na carteira dos empresários. Pedro Rebelo, presidente da INDULAC afirma que o impacto da fatura da luz ronda os 190%.

O setor dos laticínios depara-se com faturas de eletricidade que ultrapassam os 100 mil euros, quando no ano passado era de 20 mil euros. O custo do gás também aumentou e agora há empresas a abarcarem com faturas até aos 180 mil euros, indica a diretora-geral da ANIL.

Ao Governo, os empresários pedem a redução dos impostos e mais apoios. A produção de leite diminuiu 4% e há o receio também de escassez de matéria-prima.