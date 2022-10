Taxas dos aeroportos vão subir no próximo ano

A ANA - Autoridade dos Aeroportos de Portugal quer aumentar em quase 11% as taxas reguladas de tráfego, assistência em escala e assistência à bagagem nos aeroportos nacionais em 2023.

A subida das taxas é justificada com o previsível aumento da taxa de inflação, assim como as regras estipuladas pelo contrato de concessão com o Estado.

A medida entra em vigor em fevereiro do próximo ano.

Nos Açores, o aumento é de 35 cêntimos por passageiro e na Madeira é de 79 cêntimos. No caso do Porto, a subida é de 81 cêntimos e em Lisboa 1,53 euros. Já em Faro a subida é de 80 cêntimos.

A ANA explicou ao Jornal de Negócios que a proposta apresentada "já segue o novo modelo previsto no contrato com o Estado, que durará até ao final do prazo da concessão, em 2062".