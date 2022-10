Aumento de preços sente-se cada vez mais nos produtos frescos

Brócolos a 3,50€ o quilo. Ovos a 2,50€ a dúzia. Batatas a mais 30 cêntimos por quilo. Preços todos muito altos, que foram chegando aos poucos, nos últimos meses. A subida de preços nos bens alimentares é geral.

No mercado de Santiago, em Aveiro, começou por notar-se mais nas frutas importadas, logo depois do início da guerra. Agora, o impacto chegou também aos legumes essenciais.

O aumento do custo de vida obriga comerciantes e clientes a fazer ajustes na hora de comprar.

Fazem-se poupanças, porque agora está difícil, e porque há o receio de que o orçamento das famílias fique ainda mais curto em 2023.

Em todas as bancas do mercado, a conversa repete-se.

Está tudo mais caro. Até as flores, até as velas. Principalmente a carne. A de aves, por exemplo, está por quilo cerca de 1 euro mais cara. No caso do frango do campo, o preço até duplicou.