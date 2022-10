Vêm aí mudanças na retenção de IRS dos recibos verdes

O Governo anunciou que está a trabalhar numa alteração à retenção na fonte dos trabalhadores independentes - os chamados recibos verdes - visando aproximá-la mais do seu rendimento real.

"Estamos a trabalhar num modelo (…) que substitua o modelo de taxa fixa de 25% para que a retenção na fonte seja adaptada ao rendimento efetivo que estas pessoas têm", referiu o secretário de Estado dos Assunstos Fiscais.

António Mendonça Mendes revela ainda que a mudança começará a ser aplicada em julho de 2023.

No modelo agora em vigor, as pessoas que passam recibos verdes pagam, a título de retenção na fonte do IRS, uma taxa de 25% sobre os rendimentos obtidos, independentemente do valor, sendo o imposto acertado quando entregam a declaração anual.