Euribor a subir: prestações revistas este mês aumentam entre a 150 a 211 euros

As taxas Euribor, as mais utilizadas nos créditos habitação, não param de subir e a previsão é para que os aumentos se mantenham. Quem tiver as euribor a serem revistas este mês vai pagar entre a 150 a 211 euros a mais, mas tudo depende da taxa que contratou.

A taxa que mais tem subido é a Euribor a 12 meses. Há um ano ainda estava ligeiramente negativa. Agora já ultrapassa os 2,3 por cento.

Isto quer dizer que quem tem Euribora 12 meses a ser revista agora em outubro, por exemplo, vai ter um aumento considerável na prestação.

Tendo como exemplo um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos com um spread de 1%, pagava em outubro de 2021 450 €de prestação. Com a revisão deste mês passa a pagar 661€, mais 211€ todos os meses.

O Governo estima que as taxas cheguem aos 3% no verão que vem. Nesse cenário a prestação passaria para os 716€, mais 260 € por mês.

No caso da Euribor a 6 meses, a mais usada em Portugal, em abril também estava negativa e em meio ano subiu para praticamente 2%.

Quem estiver nesta situação, com um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos e um spread de 1%, pagava em abril 482€ mensais. Na revisão deste mês, passa a ter uma prestação de 632€, mais 150€.

Se a taxa chegar aos 3%, conte com uma mensalidade de 716 €, mais 234 todos os meses.

Os aumentos dependem sempre do valor do empréstimo e do spread. O que vimos aqui são referências.

De qualquer forma, são suficientes para esmagar o orçamento das famílias, numa altura de aumento do custo de vida.

A prever ainda mais subidas, o Governo lançou medidas para o próximo ano.

Além de poder descontar menos IRS todos os meses, vão ser lançadas em breve condições e modalidades específicas para que quem tem crédito habitação possa renegociá-lo com o banco para evitar incumprimentos.