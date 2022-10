Ir às compras tem um final diferente todas as semanas

Ir às compras é uma rotina que acaba por ser diferente todas as semanas porque os preços dos produtos mudam todas as semanas. Acompanhamos uma dessas rotinas num minimercado em Aveiro que termina com uma conta final bem mais alta do que aquela que a cliente pagava, por exemplo, em março passado.



Uma vez por semana, Henriqueta vem ao minimercado do bairro, no centro de Aveiro, fazer compras para ela e para a senhora de 90 anos de quem cuida. Nos frescos está tudo mais caro, mas as mercearias também não escapam à subida de preços.

É com dois cestos cheios que vai para a caixa de pagamento.

A conta sai bem mais alta do que há uns meses. A oscilação diária dos preços, obriga a uma gestão muito apertada por parte dos comerciantes.

João, dono do minimercado há 50 anos, não tem memória de tempos tão instáveis. Salomé, funcionária, sabe bem a diferença de preços. As faturas comprovam que em março passado, estava quase tudo mais barato. Está mais difícil para quem compra e para quem vende.

Apesar das dificuldades de todos, aqui nesta casa ninguém fica a dever. Quem tem dinheiro compra, quem não tem dinheiro, não leva.