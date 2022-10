António Costa defende "solução permanente" da Europa para "crises consecutivas"

O líder do PS português, António Costa, afirmou este sábado no congresso do Partido Socialista Europeu (PSE), em Berlim, que a União Europeia tem enfrentado "crises consecutivas nos últimos 15 anos" e deve trabalhar numa "solução permanente" para os problemas.

António Costa participa hoje no segundo e último dia do congresso do PSE, com o mote "Com Coragem. Pela Europa". O encontro tem na agenda a discussão dos novos desafios com que a Europa se debate, contando com a participação de vários líderes partidários, comissários e primeiros-ministros europeus.