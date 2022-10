Produtores defendem circuitos curtos de comercialização na agricultura

Apesar do apoio com o gasóleo agrícola, também os produtores agroalimentares estão a sentir o peso do atual preço dos combustíveis. No setor, há quem defenda uma mudança de paradigma e que se aposte nos circuitos curtos de comercialização.

O objetivo passaria por vender e comprar o que há na região para evitar, por exemplo, os custos do transporte.

Mesmo com acesso ao gasóleo mais barato, a subida do preço dos combustíveis está a ter impacto na agricultura. A isso soma-se a energia e outros custos de produção e o resultado, no imediato, é o aumento do preço do cabaz de frutas e legumes.