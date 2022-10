Pacote energético de Bruxelas deverá ser insuficiente para vários Estados-membros

Os 27 Estados-membros começam a discutir esta quinta-feira o novo pacote energético apresentado por Ursula Von der Leyen no Parlamento Europeu. Ao que a SIC apurou, é considerado insuficiente por vários Estados-membros. Entre as medidas para enfrentar a crise está a compra conjunta de gás.

A ideia é replicar o que foi feito com as vacinas da covid-19 durante a pandemia.

A plataforma para a compra conjunta de gás até já existia, mas nunca chegou a funcionar e só agora a Comissão Europeia se lembrou de a ativar.

A medida é bem-vinda, pode é já vir tarde. Seguramente não chega a tempo do inverno e na melhor das hipóteses terá efeitos práticos na primavera.

Se for aprovado pelos 27, o novo pacote vai também permitir aos países usar parte dos fundos estruturais para ajudar as empresas e as famílias a suportar os custos extra com a energia.

Bruxelas propõe que sejam reorientados 40 mil milhões de euros, valor que, ao que tudo indica, vários países consideram ser pouco.

Dificilmente haverá uma decisão já neste Conselho Europeu. O pacote ainda vai ser discutido pelos ministros da Energia na próxima terça-feira.