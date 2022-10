"Suspeita que vai ser investigada são luvas, em bom português"

A SIC avançou, esta quarta-feira, que os ministros das Finanças e das Infraestruturas enviaram ao Ministério Público uma participação conjunta com suspeitas sobre o negócio da compra de aviões pela TAP. A SIC sabe que a participação recai sobre pagamentos de comissões a terceiros.

José Gomes Ferreira, da SIC, responde a dúvida que paira no ar: a compra dos 52 aviões foi feita por necessidades da companhia ou não? “O ponto é esse. Quando se tem uma companhia quando o crescimento orgânico do negócio é acrescentar operações e novas linhas, novos destinos, e se descobria que cada vez que abriam fechavam logo dois ou três, mas os aviões já estavam comprados, a suspeita ia ficando”.

“Não era possível a TAP ir crescendo em tantas áreas ao mesmo tempo e garantindo que todos aqueles negócios eram rentáveis. (…) A lógica que existia no negócio era a seguinte: a TAP tinha sido vendida a um investidor privado, que por sua vez entrou num negócio com contornos complicados (…) e depois insistem num plano de comprar não 12 mas 52 aviões, uma parte era para substituir obviamente os que estavam em fim de contrato de leasing, mas não todos, outros eram para fazer crescer a operação”

Acresce uma circunstância especial, prosseguiu. “A TAP quando foi vendida a banca recebeu cartas de conforto a dizer ‘atenção se este negócio correr mal, vocês têm sempre o vosso dinheiro garantido’. Ora os bancos e as companhias financeiras não iram fazer novos leasings à TAP, se não soubessem que havia este conforto, portanto vá de vender aviões e a administração vá de os comprar”.

“A lógica é cristalina, afinal, queriam comprar mais e mais aviões, boa parte não para fazer crescer o negócio mas para alguém ganhar dinheiro. É isto que se conclui desta história toda. (…) Finalmente, há um relatório que tem escrito no papel atenção que os valores que a TAP estava a pagar pela compra (leasing) dos aviões tem valores, ainda hoje, desconformes com a prática do mercado para as outras companhias, [ou seja], alguém recebia por fora. Quem? Cabe às autoridades investigar”

José Gomes Ferreira espera, porém, que agora, que “a história se repete”, as autoridades consigam ir ”mais avante do que tinham ido para investigar realmente quem é que andou a brincar com o dinheiro dos portugueses".