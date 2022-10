Presidente dos EUA quer mais produção petrolífera no país para baixar preços de combustíveis

O presidente dos EUA, Joe Biden, apelou quarta-feira ao aumento da produção de petróleo no país, no contexto do seu esforço para fazer baixar o custo dos combustíveis.

Os EUA "devem aumentar de forma razoável a produção (norte-)americana de petróleo", declarou Biden, na Casa Branca, depois de ter confirmado que os EUA iam continuar a recorrer às suas reservas estratégicas para estabilizar os preços.

Esta subida da produção interna não deve ser feita "sem atrasar a transição para energias limpas", avisou o presidente.

Biden reiterou, por outro lado, as suas críticas a alguns atores da fileira dos hidrocarbonetos: "Os lucros das refinarias são o dobro do habitual. E as margens dos distribuidores chegam a ultrapassar os 40%".