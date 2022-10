Vários bancos com aplicações e sites em baixo

Os serviços de homebanking de vários bancos estão indisponíveis esta manhã, incluindo a Caixa Geral de Depósitos (CGD), Santander e Novo Banco.

Fonte oficial da CGD confirmou à Lusa que o sistema está temporariamente indisponível e que as equipas informáticas estão a trabalhar para resolver o problema.

Também o Santander está com problemas no acesso ao 'homebanking'.

"Neste momento estamos a registar alguns problemas técnicos na 'app' e no netbanco do Santander Portugal, o que tem afetado o seu funcionamento, com algumas intermitências. Pedimos desculpa a todos os nossos clientes que possam estar a ser afetados e estamos a procurar resolver a situação o mais rapidamente possível. Avisaremos imediatamente assim que os problemas estejam resolvidos", disse fonte oficial do Santander à Lusa.

Fonte oficial do Novo Banco também confirmou à Lusa que o sistema está indisponível e que o problema está a ser analisado para que o serviço possa ser reposto o mais rapidamente possível.