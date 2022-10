Cerca de 2 milhões de portugueses vive com 500 euros por mês

São cada vez mais os sinais de preocupação em relação ao aumento da pobreza em Portugal, mas o Governo garante que o Orçamento do Estado para o próximo ano é adequado ao momento que vivemos.

São 2 milhões de portugueses a viver com pouco de mais de 500 euros por mês.

O aumento do custo de vida, alimentado pela inflação, faz com que também aumente as diferenças na visão do Governo e a da oposição sobre o que o país precisa.

À esquerda, a oposição diz que é inaceitável porque a atualização de salários está abaixo da inflação.

O Presidente da República escolheu como tema do próximo Conselho de Estado a situação económica e social do país.