Lucros da Galp: o que dizem os partidos

Os lucros da Galp subiram , nos primeiros nove meses do ano, para 608 milhões de euros. É um aumento de 86% em comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa diz que os resultados refletem um "forte desempenho operacional em todos os segmentos do negócio". Da esquerda à direita, os partidos criticam os lucros.

O líder do Chega insistiu na proposta anunciada nas jornadas parlamentares do partido, em setembro, inspirada na alemã, e que se distingue da criação de um imposto sobre lucros extraordinários, defendida à esquerda.

"Acho que estes lucros são imorais, são escandalosos e, neste momento, sobretudo perturbam quem anda a fazer um sacrifício enorme para conseguir sobreviver ate ao final do mês. (...) Não obstante o mercado, que a direita preza e que eu também prezo, o mercado não é tudo. E nós não podemos permitir que empresas continuem a engrossar lucros à custa da inflação e à custa da crise, sem contribuírem com nada para melhorarem a vida dos seus concidadãos".

"Nós precisávamos era de uma resposta urgente para os preços da energia no país porque quem trabalha, quem vive do seu salário, da sua pensão não aguenta mais este aumento".

Lucros da Galp

Os lucros da Galp subiram, nos primeiros nove meses do ano, para 608 milhões de euros. É um aumento de 86% em comparação com o mesmo período do ano passado.

No comunicado enviado à CMVM, a Galp diz que os resultados refletem um "forte desempenho operacional em todos os segmentos do negócio".

De janeiro a setembro, os lucros de 608 milhões de euros representam uma subida de 86% face ao resultado líquido ajustado do mesmo período de 2021.

Já os resultados do terceiro trimestre, com lucros de 187 milhões de euros, mostram uma subida de 16% face ao mesmo trimestre do ano anterior, mas uma descida face aos 265 milhões registados no segundo trimestre deste ano.

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) nos primeiros nove meses subiu 73%, para 2,9 mil milhões de euros, enquanto o do terceiro trimestre subiu 29%, face ao mesmo período do ano anterior, para 784 milhões de euros.