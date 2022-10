O apoio extraordinário de 125 euros está a chegar à conta dos contribuintes e até agora cerca de 2,5 milhões foram beneficiados, desde quinta-feira. A Autoridade Tributária denunciou que cerca de 320 mil transferências não foram processadas, uma vez que consta um IBAN inválido no Portal das Finanças. Isto significa que 87% das transferências ordenadas pela AT foram bem-sucedidas.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, fala em duas fases de pagamento para os 5,8 milhões de beneficiários deste apoio extraordinário avançado pelo Governo.

A primeira fase destina-se à entrega dos 125 euros a quem tem o IBAN correto e confirmado, portanto, o objetivo é "correr toda a base de dados" para fazer chegar o apoio ao maior número de pessoas possível.

A segunda fase decorre ao longo de seis meses e procura responder àqueles que tardiamente se aperceberam de que era necessário fazer a atualização do IBAN no portal das Finanças.

A invalidade do IBAN no Portal das Finanças pode decorrer de diversos fatores, designadamente quando os contribuintes tenham indicado um IBAN de uma conta da qual não sejam titulares, se tenham enganado a digitar um número ou tenham indicado no passado o IBAN de uma conta entretanto encerrada.

O IBAN poderá não coincidir, por opção do contribuinte, com o indicado para efeitos da declaração de IRS, pelo que os contribuintes que ainda não o fizeram deverão verificar e/ou atualizar o seu IBAN no cadastro do Portal das Finanças, uma funcionalidade disponível aqui.

Nos casos em que os contribuintes apenas indicam o IBAN para efeitos de IRS, é este que é considerado para efeitos do pagamento deste apoio extraordinário.