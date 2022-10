O que Portugal precisa para crescer? As fragilidades na Inovação e Desenvolvimento

Este é o terceiro de um ciclo de debates promovidos pela SIC Notícias em colaboração com a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) que pretende responder à questão “O que Portugal precisa para crescer?”

A produção de ciência e conhecimento, a capacidade de criar novas tecnologias e produtos, são cada vez mais determinantes para o crescimento económico. São, aliás, a condição necessária para a transição para o paradigma 'created in’ – de que falámos no primeiro debate -, ou seja, para a afirmação de uma economia portuguesa inovadora.

Apesar de alguns casos de sucesso, o estudo realizado pela FFMS revela que Portugal tem ainda muitas fragilidades nas áreas da Inovação e Desenvolvimento.

Foram convidados deste Especial Informação, Cláudia Sarrico, professora de Economia e Gestão da Universidade do Minho, Nuno Mangas, presidente do Programa Compete2020, Isabel Furtado, CEO da TMG Automotive, a segunda maior empresa no setor de interiores de automóvel a nível europeu, e que conta com mais de 20 patentes próprias ou em parceria, e ainda Paulo Barradas Rebelo, CEO da Bluepharma, empresa de referência na área dos genéricos, muito bem lançada ao nível das patentes próprias, e que tem na base do seu crescimento a inovação e investigação.