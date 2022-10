Arrendamento em Lisboa e no Porto cada vez mais caro

Apesar da instabilidade no setor bancário, e do aumento das taxas de juro, a venda de casas continua a bater recordes.

O valor mediano de avaliação bancária aumentou em setembro para o novo máximo histórico de 1.429 euros por metro quadrado, um aumento homólogo de 15,6% e mais 15 euros do que em agosto.

Os valores mais elevados foram observados no Algarve (1.949 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.888 euros/m2), tendo o Alentejo registado o valor mais baixo (1.024 euros/m2).

No caso do arrendamento, está cada vez mais caro em Lisboa e no Porto, com o valor dos novos contratos a aumentar 10% no terceiro trimestre de 2022.

Um aumento que causa surpresa, mas que acontece quando a oferta de casas para arrendar tem estado a diminuir.