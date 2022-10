Associação do setor da distribuição surpreendida com anúncio do Governo

As empresas de distribuição ficaram surpreendidas com a intenção do Governo de taxar os lucros excessivos do setor, em tempos de inflação.

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição lembra que o retalho já é um dos mais tributados e explica que os preços cobrados aos consumidores não estão a refletir o aumento do custo de produção.

Esta quarta-feira, a Jerónimo Martins, proprietária do Pingo Doce, apresentou lucros de 419 milhões de euros até setembro de 2022, cerca de 30% mais do que os registados em igual período do ano anterior.

No primeiro semestre de 2022, a Sonae, dona do Continente, também alcançou lucros de 118 milhões de euros, uma subida de 89% relativamente aos primeiros seis meses de 2021.

A proposta do Governo será apresentada depois da votação do Orçamento do Estado para 2023, porque vai ainda taxar os lucros de 2022.