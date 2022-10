Corrida às farmácias espanholas: portugueses procuram medicamento Inderal

A falta de medicamentos nas farmácias portuguesas está a levar muitos portugueses a cruzarem a fronteira.

No sul de Espanha, em Ayamonte, as farmácias têm registado uma autêntica avalanche de portugueses, fazendo com que a procura pelo fármaco Inderal disparasse dez vezes no último mês.

Inderal esgotado em Portugal

O medicamento Inderal está esgotado em Portugal e só tinha reposição prevista para o início de 2023.

Esta quarta-feira, a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) autorizou, de forma excecional, a utilização do fármaco Propranolol Accord com rotulagem em língua espanhola, perante a rutura de stock no país.

A autorização para esta utilização de lotes rotulados em língua estrangeira "mantém a comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde" de 69%, indica uma circular informativa da entidade reguladora nacional.