Obras de Joe Berardo valem mais de 1.500 milhões de euros

A coleção de arte de Joe Berardo vale o triplo do que se pensava, o que significa que, as garantias do empresário perante os bancos também triplicaram. A avaliação às obras de arte feita por uma leiloeira norte-americana já foi entregue em tribunal.

No total, a coleção de Joe Berardo está avaliada, pela Gary Nader, em 1.800 mil milhões de euros “se for adquirida na sua totalidade” ou 1,5 mil milhões no caso de ser vendida “peça a peça”. A nova avaliação da leiloeira, pedida pela associação coleção Berardo, praticamente triplica o valor das obras de arte.

A dívida do empresário à Caixa-Geral de Depósitos, ao Novo Banco e ao BCP ronda os quase mil milhões de euros.

A defesa do empresário considera que os bancos estão mais seguros e que não há razão para as obras continuarem arrestadas pelas autoridades.

São mais de 2 mil obras de arte de mais de 500 artistas que a defesa de Joe Berardo teme pela segurança e mantém sigilo sobre o valor de cada uma. Na carta que foi enviada ao juiz do tribunal judicial de Lisboa, lembra os recentes protestos com arte vandalizada.

A questão é saber o que vai acontecer às obras se o tribunal determinar que deixem de estar nas mãos das autoridades.