Portugal e França vão ter interligações no gás e na eletricidade

Portugal e França vão ter interligações no gás e também na eletricidade. A garantia foi dada este sábado em Lisboa pela primeira-ministra francesa Elizabeth Borne.

A primeira-ministra francesa veio a Lisboa encontrar-se com António Costa e garantir que as interligações elétricas entre os dois países são mesmo para fazer.

"A França defende o reforço das interconexões elétricas e do gás com a Península Ibérica e na Europa. Tínhamos já um acordo com o nosso vizinho [Espanha] sobre as interconexões elétricas. Recentemente, chegámos a um acordo para as interconexões do gás", declarou.

Questionado se o recente acordo prevê também a adaptação para hidrogénio dos gasodutos já existentes em Portugal e Espanha, o primeiro-ministro fala apenas na parte nova que vai ligar os dois países.

"O compromisso político agora encontrado era onde faltava acordo e havia um bloqueio por causa do trajeto da ligação gasífera. Foi encontrado um acordo, mudando a trajetória que atravessava os Pirenéus por uma solução através de uma ligação marítima entre Barcelona e Marselha", especificou.

"Espero que na próxima reunião já haja um projeto mais formatado, de forma a obtermos o financiamento através do mecanismo europeu de financiamento das interligações. Este não é um projeto para Portugal, Espanha e França, mas a criação de um grande corredor verde para toda a Europa, em particular para apoiar os países do centro e norte da Europa, que estão neste momento a reorientar as suas fontes de abastecimento de energia, tendo em conta a anterior dependência do gás russo", acrescentou.

A primeira-ministra francesa veio a Lisboa concordar também com António Costa na preocupação com a subida das taxas de juro do BCE.