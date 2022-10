Preços dos combustíveis voltam a descer

Esta segunda-feira, os combustíveis voltaram a descer nos postos de abastecimento, mas bastante menos do que as subidas registadas nas primeiras semanas do mês. Em média, o preço do gasóleo por cada litro caiu 2 cêntimos o da gasolina 1 cêntimo e meio.

Os combustíveis voltaram a ficar mais baratos, pela segunda semana seguida. Na passada segunda-feira, foram menos seis cêntimos por litro na gasolina e menos um cêntimo no gasóleo.

Agora, a descida não foi tão acentuada e, na ótica dos automobilistas, é vista como insuficiente. Quem se desloca aos postos de abastecimento afirma que o valor da gasolina e do gasóleo é ainda consideravelmente elevado, o que obriga muitos condutores a não encherem o depósito.

Os preços dispararam durante várias semanas consecutivas, o que fez com que o valor dos combustíveis se situasse, em alguns casos, nos dois cêntimos por litro. A gasolina que cresceu menos aumentou a diferença entre os dois combustíveis. Neste momento, é em média 15 cêntimos mais barata que o gasóleo.