Medina mantém previsão de crescimento económico para 2023

Apesar dos sinais crescentes de recessão na Europa, Fernando Medina mantém a previsão de crescimento económico para 2023.

O ministro das Finanças está confiante nos resultados da economia portuguesa no quatro trimestre e admite que a expansão do PIB chegue aos 6,7% no final do ano, ligeiramente acima do esperado.

Disse que Portugal irá "acabar este ano a crescer acima da média da zona euro", apontando para "6,5%, possivelmente, 6,7% este ano".

Na proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE203), o Governo prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,5%, o que coloca a hipótese admitida pelas Finanças duas décimas acima do esperado.

Contudo, em declarações aos jornalistas no final da conferência, quando questionado se revia em alta a previsão do PIB, o ministro das Finanças remeteu para os desenvolvimentos do quarto trimestre.