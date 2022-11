Ministro das Finanças admite que subida dos juros não está a ser eficaz no controlo da inflação

O ministro das Finanças, Fernando Medina, admite que a subida dos juros não está a ser eficaz no controlo da inflação.

Questionado pelos jornalistas sobre as declarações de Mário Centeno, que veio publicamente defender a estratégia do Banco Central Europeu, Fernando Medina acabou por alinhar, ainda que de forma indireta, com as críticas do primeiro-ministro e do Presidente da República.