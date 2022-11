"Portugal tem conseguido manter os preços estáveis", diz CEO da EDP

Na Web Summit, Miguel Stilwell d'Andrade, o CEO da EDP, disse à SIC que ainda é cedo para a empresa prever as atualizações dos preços no mercado regulado.

No início do próximo ano, a eletricidade deverá aumentar 2,8% no mercado regulado, segundo propõe a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A partir de janeiro, o regulador já provou tarifas com uma proposta de aumento de 1,1% no mercado regulado.

Em resposta a estas medidas Miguel de Andrade afirma que “ainda é muito cedo para abordar essa questão”, uma vez que “há ainda muita volatilidade no mercado”. Em momento oportuno, o CEO da EDP garante que comunicará as decisões tomadas.

Em relação ao número adiantado, 2,8% de aumento dos preços no mercado regulado, é, comparativamente a outras nações, um valor positivo. Adianta que Portugal “tem conseguido manter os preços relativamente estáveis”, muito devido ao investimento do país nas áreas renováveis.