Preço dos combustíveis deve descer na próxima semana

O preço dos combustíveis deverá descer a partir da próxima segunda-feira. Ao que a SIC apurou junto de fontes do setor, a descida será de dois cêntimos na gasolina e quatro no gasóleo.

Os combustíveis voltam assim a ficar mais baratos pela terceira semana consecutiva.

Esta segunda-feira, o preço do gasóleo por cada litro caiu dois cêntimos e o da gasolina um cêntimo e meio. Na semana anterior, foram menos seis cêntimos por litro na gasolina e menos um cêntimo no gasóleo.

No entanto, estas descidas não compensam as subidas sucessivas do último mês. Há três semanas, o preço do gasóleo disparou 11 cêntimos e o da gasolina aumentou sete.

Os combustíveis devem, por isso, continuar mais caros do que há três semanas.

Paulo Carmona explica por que razão o preço do gasóleo está a subir mais do que o da gasolina. Na SIC Notícias, esclarece ainda o porquê de se formarem filas em Portugal para abastecer