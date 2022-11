Travão ao aumento das rendas deixa 800 famílias em risco de despejo em Lisboa

O limite de 2% imposto pelo Governo à subida do preço das rendas está a gerar um aumento dos despejos. Por dia, há registo de, pelo menos, 15 famílias que não conseguem pagar a renda, em Lisboa.

A denúncia é feita pela Associação de Inquilinos Lisbonenses, que pede ao Governo medidas urgentes, sob pena de se assistir em breve a uma vaga de despejos que pode afetar milhares de famílias.

O jornal Expresso avança esta sexta-feira que há muitos senhorios que estão a preferir não renovar os contratos, para poderem exigir um aumento superior a esse limite. Isto porque a medida do Governo só abrange os contratos assinados até 2021.

A Associação Rés do Chão diz que, em Lisboa, haverá 800 famílias em risco de despejo até ao final do ano, por não terem condições para pagar as rendas mais altas impostas com a renovação dos contratos.

A lei prevê que inquilinos e senhorios negociem o valor das rendas, mas findo o contrato, cabe ao proprietário indicar o novo valor pretendido e é esse regime de renda livre que está a tornar incomportável a situação para inúmeras famílias.