BE defende que limite à subida do preço da renda "não serve para nada"

O Bloco de Esquerda quer que o limite para a subida das rendas abranja também os novos contratos de arrendamento e não apenas os anteriores de janeiro. Catarina Martins diz que a medida para apoiar os inquilinos está mal feita e a ter um efeito perverso.

O Governo anunciou uma medida para combater a inflação. Os senhorios só podem aumentar as rendas até um máximo de 2%, mas só é válida para os contratos feitos até janeiro deste ano.

“Há senhorias que, pura e simplesmente, preferem acabar com o contrato e fazer um novo contrato pelo preço que quiserem. E as rendas continuam a aumentar. É, portanto, preciso corrigir o erro do Governo”, afirma Catarina Martins.