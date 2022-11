Bruxelas trabalha numa solução para responder às necessidades energéticas da Moldova

A presidente da Comissão Europeia (CE), anunciou este domingo que Bruxelas está a trabalhar num "apoio adicional" à Moldova para responder às suas necessidades energéticas urgentes, devido ao bombardeamento russo do sistema elétrico ucraniano.

"Estamos a trabalhar num apoio adicional para ajudar a Moldova com as suas necessidades imediatas de gás e eletricidade. Estou ansiosa para reunir-me com [a Presidente] Maia Sandu quando visitar a Moldova esta semana", sublinhou Ursula von der Leyen.

A presidente da CE conversou, por telefone, com a Presidente da Moldova, Maia Sandu, sobre a situação energética "crítica" do país.

Esta conversa surge depois de a própria Sandu alertar para o risco que a Moldova corre de ficar sem eletricidade ou gás neste inverno, devido à redução drástica do fornecimento por parte da empresa russa Gazprom.

Segundo a presidente moldova, o preço do gás para os consumidores multiplicou-se por seis nos últimos 12 meses e, depois de a Rússia bombardear a rede elétrica ucraniana, a Gazprom reduziu para "metade" o volume de gás que fornece ao seu país.

No passado dia 3, a Moldova começou a importar gás da Eslováquia na tentativa de reduzir a sua dependência da Gazprom, que ameaça regularmente Chisinau com o corte no fornecimento e com a rescisão do contrato, se o país não pagar o gás antecipadamente.

A Presidente moldava também descreveu como "incerto" o fornecimento de eletricidade para a região separatista pró-Rússia da Transnístria, proclamado no início dos anos 1990 por ativistas pró-Rússia e militares russos que não queriam fazer parte da Moldova, que se declarou independente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Este território permanece legalmente parte integrante da República da Moldova.