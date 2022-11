Os agricultores vão ter um apoio extraordinário de 0,10 cêntimos por litro para o gasóleo agrícola. Mas os produtores consideram que não chega.

Para os agricultores, todas as ajudas para combater a inflação são bem-vindas mas, neste caso, dizem que o apoio de 0,10 cêntimos por litro para o gasóleo colorido e marcado é insuficiente.

A SIC esteve numa vacaria na Póvoa de Varzim, onde há 200 animais. Anualmente são gastos 15 mil litros de gasóleo. Com o apoio de 0,10 cêntimos por litro, a poupança no final do ano é de 1.500 euros.

A asfixia financeira, com aumentos significativos em rações, energia, mecanização e carga fiscal, traduziu-se no encerramento de cerca 300 vacarias desde o ano passado. Para muitos, a medida do Ministério da Agricultura vem tarde demais.

O apoio vai abranger cerca de 140 mil agricultores. É pago de uma só vez e até ao final do ano.

O grande objetivo da medida é mitigar os custos de produção ligados aos combustíveis, mas para muitos agricultores não compensa o crescente aumento de custos na produção.