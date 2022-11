Comissão Europeia desdramatiza avisos e críticas à execução do PRR

A Comissão Europeia desdramatiza os avisos de Marcelo Rebelo de Sousa e as críticas de Mário Centeno à execução do Plano de Recuperação Resiliência (PRR). Bruxelas já transferiu 3,36 mil milhões de euros para Portugal e está atualmente a avaliar o segundo pedido de pagamento.

Os atrasos e críticas à execução do PRR português não preocupam a Comissão Europeia. Numa resposta à SIC, Bruxelas diz que "a implementação do plano português está totalmente no bom caminho".

Esta avaliação desdramatiza a do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e os avisos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Dos mais de 3.000 milhões de euros que Portugal já recebeu de Bruxelas, apenas mil milhões chegaram às entidade, empresas, autarquias e outros responsáveis pela concretização do PRR.

Só que, na avaliação de Bruxelas, o que conta não é o ritmo a que o dinheiro que chega ao terreno, mas o avanço das reformas e investimentos prometidos pelo Governo. São esses que são avaliados a cada pedido de pagamento que chega à Comissão. O segundo chegou a 30 de setembro e está ainda a ser avaliado.

Portugal e Espanha foram os primeiros países a verem o plano de recuperação aprovado. Madrid acelerou o passo e não só já recebeu o segundo pagamento como se prepara para pedir o terceiro.

Os dois países têm o mesmo problema no final: as tranches que vão conseguindo de Bruxelas demoram a chegar ao terreno e foi por isso que, em Viana do Castelo, Pedro Sanchez se juntou a António Costa e ao desejo de conseguirem mais tempo para executar os investimentos.