Fernando Medina "cada vez mais sozinho" no otimismo sobre o crescimento

Fernando Medina diz que o país vai crescer mais do que a União Europeia e que o pessimismo de Bruxelas está relacionado apenas com a procura externa. No Parlamento, a oposição questionou o ministro das Finanças sobre a subida das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE).

Com a Comissão Europeia mais pessimista em relação ao próximo ano, Fernando Medina prefere continuar a olhar para o copo meio cheio. No ultimo debate na especialidade do Orçamento do Estado, a oposição quis confrontar o ministro das Finanças com a posição de Mário Centeno que, ao contrário do Governo, concorda com o BCE na subida das taxas de juro para estancar a inflação.

Medina diz que o choque de preços vai continuar, mas está confiante no abrandamento da inflação. Garante que já foram pagos mais de 4,4 milhões em apoios extraordinários.