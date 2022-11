TAP: “Resolvida praticamente a totalidade dos reembolsos” de mais de 122 M€

A Transportadora Aérea Portuguesa vai ter de reembolsar mais de 122 milhões de euros a passageiros e pagar uma multa de um milhão de euros por viagens canceladas nos Estados Unidos, anunciou o Departamento de Transportes norte-americano esta segunda-feira. O diretor de operações da TAP, Ramiro Sequeira, garantiu à SIC Notícias, esta manhã, que "ao dia de hoje já está resolvida praticamente a totalidade dos reembolsos".

"Era esperado o valor dos reembolsos e a multa foi uma decisão da autoridade americana que a TAP naturalmente vai respeitar e vai cumprir. Posso dizer que ao dia de hoje já está resolvida praticamente a totalidade dos reembolsos, depois de termos tipo uma recuperação não só da procura, mas também financeira através da ajuda do Estado e de todos os contribuintes portugueses", disse o responsável da TAP.



A companhia aérea portuguesa é uma das seis sancionadas pelos EUA para compensar "centenas de milhares de passageiros com voos cancelados ou alterados de forma significativa", afirmou o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg.

Muitos dos reembolsos dizem respeito a voos atrasados ou cancelados durante a pandemia de covid-19.

O Departamento norte-americano informou que seis companhias aéreas terão de pagar mais de 7 milhões de euros em multas e mais de 602 milhões de euros em reembolsos a passageiros.

TAP prevê cancelar quase 400 voos até ao fim do ano

A partir desta terça-feira e até ao final do ano, a TAP prevê cancelar quase 400 voos . Entre os principais motivos para os constrangimentos estão a implementação de um novo sistema de gestão e tráfego aéreo em Lisboa, a migração de um sistema de controlo aéreo em Marselha e a falta de recursos humanos no período do Natal e do Fim de Ano.

A TAP informou que os passageiros vão ser avisados com antecedência e informados de uma solução alternativa. A companhia admite que pode cancelar, em média, até sete voos por dia, a partir desta terça-feira e até 31 de dezembro.