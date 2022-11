A botija de gás em Espanha continua mais barata? Fizemos as contas

Há vários anos que o gás de botija é bastante mais barato em Espanha do que em Portugal. Mas é em altura de crise que mais sentido faz aproveitar essa diferença.

Do lado espanhol, a 30 quilómetros de Bragança, o preço da botija de gás butano, a mais utilizada para consumo doméstico, custa 19,60 euros. Já do lado português a garrafa é vendida a 31,50 euros, mais 12 euros do que em Espanha.

Com esta diferença de preços no gás, e associado ao combustível mais barato, ir a Espanha continua a ser uma opção de muitos portugueses que vivem perto da fronteira.

Quem abastecer um depósito de 50 litros de gasolina paga menos 11 euros e se trouxer duas garrafas de gás poupa mais 24. Ou seja no total, entre combustível e gás, consegue uma poupança de 35 euros.

Esta forte concorrência dos preços espanhóis resulta numa grande desvantagem para os concessionários de gás do interior do país que têm o seu negócio perto da fronteira.