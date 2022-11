A Galp escolheu Filipe Silva, atual administrador com o pelouro financeiro (CFO) como novo presidente executivo (CEO) do grupo, adiantou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, o grupo avançou que o gestor, que ocupa o cargo de CFO desde 2012, irá suceder a Andy Brown para o período entre 1 de janeiro de 2023 e a próxima assembleia geral (AG) de acionistas.

No comunicado, a Galp revelou ainda que o seu principal acionista, a Amorim Energia, pretende propor na AG que Filipe Silva se mantenha no cargo de CEO durante o mandato de 2023-2026.

"A Galp informa que o seu Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, nomear Filipe Silva", CFO da empresa desde 2012, "para suceder a Andy Brown como presidente da Comissão Executiva (CEO) para o período compreendido entre 1 de janeiro de 2023 e a próxima assembleia geral de acionistas", referiu.

"Além disso, o principal acionista da Galp, a Amorim Energia B.V. informou a empresa de que pretende incluir Filipe na lista a submeter à próxima AG para a eleição do Conselho de Administração para o mandato 2023-2026, propondo que Filipe continue a liderar a comissão executiva da Galp", destacou o grupo, na mesma nota.

Quem é o novo CEO?

"O Filipe é um gestor experiente, com uma vasta experiência na empresa e nos mercados de energia e tenho a certeza de que esta sucessão é aquela que melhor permite à Galp manter o seu caminho de crescimento e transformação, de acordo com as orientações estratégicas definidas", disse Paula Amorim, presidente do Conselho de Administração da Galp, citada na mesma nota.

Assim, "entre 1 de janeiro de 2023 e a data da próxima AG, e até que a composição da equipa executiva para o próximo mandato seja definida, pretende-se que Filipe acumule tanto as funções de CEO como CFO", indicou a empresa.

Segundo um perfil, publicado no site da Galp, Filipe Silva, com 58 anos, está na Galp desde 2012, tendo passado por diversas administrações, como CFO.

Antes disso, passou pelo Deutsche Bank em Portugal, onde chegou a ocupar o cargo de CEO. Licenciado em economia e gestão financeira, tem um mestrado em gestão financeira, na Catholic University of América (Universidade Católica da América), em Washington DC.

Em 3 de outubro, o presidente executivo (CEO) da Galp, Andy Brown, comunicou ao Conselho de Administração que vai terminar o seu mandato em 31 de dezembro, anunciou a empresa em outubro, numa nota publicada na CMVM.

Nessa nota, a Galp adiantou que contava anunciar a nova liderança executiva antes do final do ano.

Andy Brown destacou, citado na nota, que aceitou "com grande honra o convite para completar o mandato 2019-2022 com o objetivo de preparar a companhia para um futuro de sucesso em tempos de grandes desafios para o setor".