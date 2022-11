Gigante da beleza Estée Lauder compra marca de luxo Tom Ford

De acordo com a edição digital do The Wall Street Journal, a Estée Lauder pretende financiar a aquisição através de uma combinação de efetivo, dívida e 300 milhões de dólares (289 milhões de euros).

Tom Ford, de 61 anos, ingressou na Gucci em 1990 como 'designer' de moda feminina e, em 1994, foi nomeado diretor criativo, cargo no qual permaneceu por 10 anos. Nesta altura, as vendas do grupo Gucci subiram de 230 milhões de dólares para 3.000 milhões de dólares, o que converteu a empresa numa das marcas de luxo mais lucrativas do mundo.

Natural do Texas, o 'designer' lançou sua própria empresa em 2005. Além das suas coleções de pronto-a-vestir de luxo, Ford deu também o seu nome a linhas de produtos de beleza, acessórios e óculos.

Os perfumes e produtos de maquilhagem da Tom Ford Beauty estavam já, desde o seu lançamento, em 2006, ao abrigo de um acordo de licenciamento com a Estée Lauder, que é também proprietária dos cosméticos MAC, Clinique, La Mer e Aveda.

ESTÉE LAUDER PREVÊ QUE TOM FORD ATINJA 1.000 MILHÕES

A Estée Lauder prevê que, dentro de dois anos, a Tom Ford Beauty atinja vendas de 1.000 milhões de dólares (959 milhões de euros), contando, sobretudo, com o sucesso dos seus perfumes de luxo nos Estados Unidos e na China.

Com o negócio agora anunciado, a Estée Lauder adquire os direitos de propriedade intelectual de todas as linhas da Tom Ford, não tendo já de pagar 'royalties' pela Tom Ford Beauty e podendo obter novas fontes de receita ao conceder, ela própria, licenças para uso da marca.

O acordo prevê, nomeadamente, o prolongamento e expansão da licença concedida pela Tom Ford à Ermenegildo Zegna para as linhas de vestuário, acessórios e roupa interior. A licença atualmente concedida à Marcolin para os óculos Tom Ford será também será prolongada.

Num comunicado, Tom Ford considerou que a Estée Lauder era "a casa ideal" para a marca.

"Eles têm sido um parceiro incrível desde o início do meu negócio e estou muito feliz em vê-los tornar-se os luxuosos administradores deste novo capítulo da marca Tom Ford", disse.

Segundo o Wall Street Journal, outros grupos estavam na disputa para comprar a Tom Ford, entre eles a francesa Kering, que já é dona das marcas Gucci, Saint Laurent e Balenciaga.